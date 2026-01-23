Обезопасяваща резитба в центъра на Варна временно спира движението на автомобили и пешеходци в събота

снимка: Район "Одесос", Варна

Временно ще бъде нарушено движението на моторни превозни средства и пешеходци в центъра на Варна на 24 януари (събота), съобщиха от администрацията на район "Одесос".

Причината е извършването на скъсяваща и обезопасяваща резитба на топола, намираща се се на ул. „Тодор Влайков“ с ул. “Григорий Цамблак“, посочват от администрацията.

Към момента обаче няма информация за часовия диапазон, в който ще бъде ограничено движението в района.

