Обезопасяваща резитба в центъра на Варна временно спира движението на автомобили и пешеходци в събота
снимка: Район "Одесос", Варна
Временно ще бъде нарушено движението на моторни превозни средства и пешеходци в центъра на Варна на 24 януари (събота), съобщиха от администрацията на район "Одесос".
Причината е извършването на скъсяваща и обезопасяваща резитба на топола, намираща се се на ул. „Тодор Влайков“ с ул. “Григорий Цамблак“, посочват от администрацията.
Към момента обаче няма информация за часовия диапазон, в който ще бъде ограничено движението в района.
