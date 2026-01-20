Обезопасяват Гумения завой във Варна с огледало

Кадър Гугъл мапс

Гуменият завой е един от най-опасните участъци във Варна.

Името му идва от факта, че преди година той беше обезопасен с гуми край пътя.

Да бъде поставено сферично огледало за пътна безопасност на „гумения завой“ във „Виница“, даде положително становище комисията по обществен ред към местния парламент. Предложението дойде от живущи в местност „Манастирски рид“, предаде "Морето".



Комисията отхвърли предложение на Районно управление „Златни пясъци“ за премахване на пешеходната пътека на бул. „Княз Борис I” 428.



Съветниците започнаха заседанието с дискусия за мерки за намаляване на пътния травматизъм във връзка с тежкия инцидент от декември на кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“.

