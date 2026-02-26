Обезопасяват двор към сграда с учениците от варненското ОУ "Иван Вазов"

кадър: Гугъл мапс

Общински съвет одобри отпускането на сумата до 45 хил. лева за обезопасяване и облагородяване на дворно пространство към сграда на ул. „Петко Стайнов“, в която се помещават ученици от ОУ „Иван Вазов“.

Школото няма собствена учебна база и в момента част от възпитаниците му са настанени на 4-ти етаж в сградата на Центъра за специална образователна подкрепа.

Според родителите средата около зданието създава рискове при придвижването на децата им. Има стърчащи железа и кабели, пише "Морето". На учениците се налага да преминават през място, в което влизат автомобили. Освен това самият двор не е заграден, изхвърлят се отпадъци, живеят клошари на място, разказа скоро на заседание на комисията по образование загрижен баща.

Предвижда се част от средствата да бъдат използвани за асфалтиране на около 400 квадратни метра площадка от двора и обновяване на зелените площи.

