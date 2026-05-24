Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер", няма опасност за населението

Снимки: МИИИ

Държавните структури към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията са ангажирани второ денонощие с мерки по обезопасяване и контрол на язовирите „Каленик“ в община Угърчин и „Сеферчер“ в община Габрово след интензивните валежи в Северна България, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.

По думите му ситуацията е под контрол, нивата на водите постепенно се нормализират и няма риск за населението и инфраструктурата.

„Оценявам усилията на колегите и отличната ни координация с министрите на енергетиката и регионалното развитие и с останалите колеги министри под ръководството на премиера“. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев във връзка с ангажимента на структури от системата на МИИИ в подкрепа на пострадалите от наводненията общини в Северна България.

Осъществени са отводняване, укрепителни действия и обезопасяване на съоръженията.

Експертите съобщават и за двата язовира, че постепенно намаляват водните им нива до нормалния обем, в т.ч. и количеството преливащ воден обем. Специалистите са категорични, че няма опасност за населението и за критичната инфраструктура, предава БНТ.

За язовир "Каленик" уточняват, че при строежа на магистралата е възникнал сериозен проблем с образуването на т.нар. "втори малък язовир" под истинския, поради проблеми с тръбите и отводняването на терена на строежа.

