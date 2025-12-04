Обходни маршрути на автобуси във Варна заради протеста

Снимка: Булфото

От "Градски транспорт" в морската столица предупредиха, че след 18,30 ч. заради очаквано затваряне на кръстовището на бул. „Мария Луиза“ с бул. „Сливница“ ще бъдат въведени обходни маршрути на автобусните линии, посочва Радио Варна.

Линии 148 посока "Почивка" и 409 посока ВСУ завиват наляво по бул. "Съборни", ул. "Цар Асен", надясно по бул. "Осми Приморски полк" и се включват по маршрута си;

Линии 9 и 109 от ЖП гара ще се движат по бул. "Приморски" на кръстовището с "Княз Борис I" се включват по маршрута си;

Линии 7, 31 и 31 А от ЖП гара - по бул. "Приморски" на кръстовището с "Осми Приморски полк" се включват по маршрута си;

Линия 14 с обходен маршрут през ЖП гара;

Промените са двупосочни.

