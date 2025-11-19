Обилен дъжд наводни улици във Варна

Кадър И. Христова, Забелязано във Варна

Обилен дъжд валя следобяд във Варна.

Количествата не бяха особено големи, но пък на места се образуваха локални наводнения.

Гражданка показа положението на една от пресечките на бул. Мария Луиза.

