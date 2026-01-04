Обилен снеговалеж наводни село край Видин

Кадър Фб

Обилен сняг падна във видинската община Брегово. Това доведе до наводнение в село Делейна, където едноименната реката излезе от коритото си. Подобен кошмар се случи и през май миналата година, пише Стандарт.

Според публикувани във Фейсбук кадри, водата е влязла в дворовете на хората. Сериозна снежна покривка натрупа в село Балей. Температурата в района през деня беше около 1 градус.

