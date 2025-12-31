Обилен снеговалеж в Полша блокира шофьори в километрични задръствания

Пиксабей

Обилният снеговалеж в Полша е довело през изминалата нощ до колони от блокирани автомобили, простиращи се около 20 километра по магистрала между столицата Варшава и пристанищния град на Балтийско море Гданск, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Въпреки че ситуацията остави стотици хора блокирани в колите си в мразовито време, към ранните часове на тази сутрин нормалният ритъм на движението бе възстановен.

"Сложната ситуация се създаде вчера следобед, когато камиони по маршрута С7 започнаха да имат проблеми с изкачването на стръмнините“, заяви Томаш Марковски, говорител на полицията в северния град Олщин. "През нощта това доведе до задръстване в протежение на приблизително 20 километра", допълни той.

Заместник-министърът на инфраструктурата Станислав Буковец заяви на пресконференция, че няма пострадали заради сложната ситуация по пътищата.

Служители на реда са се опитали да окажат помощ на блокираните шофьори, раздавайки им топли напитки, предоставени от местните власти.

Държавната информационна агенция ПАП съобщи, че е имало и някои промени в разписанията на влакове и самолети, но и там ситуацията се нормализира, предаде БТА.

