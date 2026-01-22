Обилен снеговалеж в Смолянско затвори проходи и пътища
кадър: БНТ
Обилен снеговалеж усложни тази нощ пътната обстановка в Смолянска област.
Около 10 сантиметра снежна покривка се натрупа в областния град, а по-високите части на Родопите новият сняг е около 20 сантиметра. Затворени за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета са проходите Превала, Рожен и Печинско, както и пътищата Девин - Кричим и Батак - Доспат, предаде БНТ.
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, заснежени са, но се обработват от снегопочистващите машини.
