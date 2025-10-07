Булфото

До 75 литра на квадратен метър се очаква да стигнат валежите днес, това заяви синоптикът Анастасия Кирилова в ефира на БНТ. По Черноморието вече са надминати месесечните норми за октомври. Възможни са свлачища, тъй като почвата е преовлажнена. А в този момент обилен сняг вали във високите части на Родопите.

В Пампорово снежната покривка вече е няколко сантиметра. Пътищата също са заснежени. Към момента няма въведени забрани за движение, но апелът е шофьорите да тръгват подготвени за зимни условия.

