Обилен сняг за Коледа

Обилен сняг и опасни пътища по Коледните празници

Метеорологичните прогнози сочат, че по време на Коледните празници България ще бъде обхваната от обилни снеговалежи, които ще засегнат най-сериозно районите на Предбалкана, Централния Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин. Именно в тези области се очакват интензивни снежни бури, които могат да затруднят както ежедневното придвижване, така и празничните пътувания към планинските райони, предаде Нова Варна.

Ключови опасности: силен вятър, снежни навявания и заледени пътища

В прогнозира­ните региони снегът ще се натрупва бързо, придружен от силен вятър и снежни навявания. Очаква се значително намалена видимост, а пътищата ще бъдат заледени и трудно проходими. В резултат пътуванията към планините стават рискови, особено за шофьорите. От Meteo Balkans съветват гражданите да карат с изключително внимание и по възможност да отложат или напълно да избягват пътувания към високопланинските райони през празничните дни.

Риск от прекъсвания на електрозахранването в планинските села

Зимните условия повишават безопас­ността не само по пътищата, но и на местата без стабилна инфраструктура. Натрупването на мокър сняг съчетано със силен вятър създават реална опасност за електропреносната мрежа. В отдалечените планински села, особено в областите на Стара планина, Рила и Пирин, може да останат без ток около Коледа.

Най-уязвими са селища в Централния и Северозападния Предбалкан, където авариите по мрежата са по-вероятни заради труднодостъпните терени и неблагоприятните метеорологични условия.

Препоръки за безопасност

Следете редовно прогнозите и актуал­ната информация за времето;

Пътувайте само при крайна необходимост;

Подгответе автомобилите и себе си за зимни условия – вериги, топли дрехи, резервни батерии и храна;

Бъдете нащрек за прекъсвания на елект­ричеството, особено ако живеете или пребивавате в планински райони.

