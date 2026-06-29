Обир в бившето имение на Кънчо Стойчев

Кадър БТВ

Социологът Кънчо Стойчев коментира обира в дома си в именето в село Зорница край Мелник. Анализаторът разказа, че в момента е в чужбина и не иска да спекулира със случая.

На въпрос дали е държал голяма сума с пари в имота, той отрече.

Социологът призна, че не знае дали по негово време е имало интерес към района от крими контингента.

„Изненадан съм, че се е случило това. По мое време не е имало такива неща“, заяви Стойчев пред Блиц..

„Никога до момента не е имало подобен инцидент. Нека оставим полицията да си свърши работата“, призова Стойчев.

В местни медии в неделя се появи информация за обира. От нея ставаше ясно, че е задигната каса с пари, но не и каква е стойността на сумата.

Припомняме, че преди време Кънчо Стойчев продаде изцяло петзвездния комплекс „Зорница Фемили Естейтс“ в село Зорница. Нов собственик на дружеството стана „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД – компания от обкръжението на съседната винарска изба AYA Estate Vineyards.

Преди време Стойчев се оттегли и от друга своя бизнес структура – „Галъп Интернешънъл Болкан“, където дълги години беше съдружник със социолога Андрей Райчев.

Редактор "Екип на Петел",

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