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Обискираха офис на унгарската партия Фидес

21.07.2026 / 17:42 1

стопкадър: Ютуб

Унгарската опозиционна партия на Виктор Орбан "Фидес" съобщи, че един от нейните офиси е обискиран от прокуратурата. В съобщение във Фейсбук от "Фидес" съобщават, че става дума за офис, в който са съхранявани техни сървъри и че са иззети комуникационни системи и бази данни.

С идването си на власт от "Тиса" на премиера Петер Мадяр обещаха да разследват предишните управляващи за злоупотреби, предаде БНТ.

В неделя официално беше прекратен и мандатът на приближения на Орбан президент Тамаш Шуйок. Номинираната от Мадяр за поста легендарна шахматистка Юдит Полар отказа да стане президент.

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Коментари
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Готин (преди 23 минути)
Рейтинг: 1958 | Одобрение: -627
Браво на Унгарците ! А лъжливото пилотче залъга хората ,че ще се справи с тиквата и прасето. С какво е по различен от тях с нищо. Дори некадърното му правителство е по зле от другаря виденов.
okay

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