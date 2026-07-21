Обискираха офис на унгарската партия Фидес

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Унгарската опозиционна партия на Виктор Орбан "Фидес" съобщи, че един от нейните офиси е обискиран от прокуратурата. В съобщение във Фейсбук от "Фидес" съобщават, че става дума за офис, в който са съхранявани техни сървъри и че са иззети комуникационни системи и бази данни.

С идването си на власт от "Тиса" на премиера Петер Мадяр обещаха да разследват предишните управляващи за злоупотреби, предаде БНТ.

В неделя официално беше прекратен и мандатът на приближения на Орбан президент Тамаш Шуйок. Номинираната от Мадяр за поста легендарна шахматистка Юдит Полар отказа да стане президент.

Редактор "Екип на Петел",

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