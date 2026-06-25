Обискираха офис на жена, предлагала правни услуги без юридическо образование

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Полицаи от Кюстендил са иззели документи от офис на жена, извършвала правни услуги без да има юридическо образование, съобщиха от полицията в Кюстендил. Служители са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващ прокурор и с разрешението на Районния съд в града в жилище и офис в града, обитавани от 59-годишната жена.

Тя се е представяла за адвокат и е предлагала правни услуги. От претърсените обекти са иззети множество документи, казаха от полицията, предава БТА. В хода на образувано по-рано досъдебно производство е установено, че жената е неправоспособна - няма юридическо образование, а клиентите ѝ са били измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали. Работата продължава под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил.

По случая се работи от няколко месеца, казаха от полицията. Към настоящия момент жената не е задържана.

Редактор "Екип на Петел",

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