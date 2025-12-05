Обискират дома на още един украински депутат

Кадър Youtube

Народният депутат Анна Скороход е била разобличена като лидер на организирана престъпна група. Според разследването, заедно със свои съучастници тя е изнудвала бизнесмен за 250 хиляди долара. Службата за сигурност на Украйна, НАБУ (Национално антикорупционно бюро на Украйна) и САП (Специализирана прокуратура за борба с корупцията) са разкрили в Киев организирана престъпна група, ръководена от Скороход. За това съобщават на 5 декември източници от правоохранителните органи пред Украинская правда.

Според информацията на медията, народният представител е заподозряна в получаване на голям подкуп и е извършен обиск в дома ѝ, посочва Фокус. Правоохранителните органи са документирали как тя заедно със съучастниците си е изнудвала неназован бизнесмен за 250 хиляди долара.

От НАБУ са потвърдили, че са разкрили престъпна група, начело с народен депутат, съвместно със САП. Името на лицето не се разкрива.

"Продължават първоначалните разследващи действия. Подробности – по-късно“, са добавили в коментар от НАБУ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!