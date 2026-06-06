Обкръжението на Путин лети с частни самолети, произведени в Западна Европа

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Въпреки всеобхватните западни санкции, вътрешният кръг на Владимир Путин продължава да използва скъпи частни самолети, произведени в Западна Европа. Според разследване на „Уол стрийт джърнъл“, това се постига чрез широка мрежа от посредници и компании в трети страни.

Журналистите се фокусираха върху самолети Bombardier и Gulfstream на стойност десетки милиони долари, използвани от бизнесмени и служители, близки до Кремъл, предава bTV. Сред тях е Сергей Чемезов, ръководител на държавната корпорация „Ростех“, дългогодишен приятел на Путин още от времето му в КГБ в Източна Германия. Според журналисти от началото на войната той редовно използва частен Bombardier Global 7500 за полети до ОАЕ, Турция и страни от Югоизточна Азия.

Олигарсите промениха маршрутите си, но не и начина си на живот

Поради санкциите руският елит загуби достъп до традиционните дестинации за почивка в Западна Европа. Вместо към Лондон, Френската Ривиера или швейцарските курорти, те се преориентираха към Дубай, Турция, Азербайджан и други страни, които не са се присъединили към режима на санкции. Според изданието, бизнесменът Аркадий Ротенберг и олигархът Игор Кесаев, които са под санкции на САЩ и ЕС, също използват подобни схеми.

Как работи схемата за заобикаляне на санкциите

До 2022 г. руските милиардери често използваха европейски оператори на бизнес авиация. След инвазията повечето от тези договори бяха прекратени. Вместо това се появи нова схема. Посредници купуват нови или употребявани самолети, произведени в Западна Англия, и след това ги регистрират в страни, които не са наложили санкции срещу Русия, по-специално ОАЕ, Оман, Казахстан или Южна Африка. Едва тогава самолетите ефективно попадат под контрола на руските си собственици. Според Мария Верович, вицепрезидент на аналитичната фирма Ch-Aviation, някои европейски компании работят в „сива зона“, продавайки самолети на трети страни, които след това ги изпращат до Русия. Производителят на самолети Bombardier заяви, че спазва цялото законодателство за санкции и предприема мерки за предотвратяване на навлизането на неговите продукти в Русия, заобикаляйки ограниченията. Експертите по санкции обаче отбелязват, че в определени случаи подобни доставки могат да нарушават както общите забрани за износ срещу Русия, така и личните санкции срещу конкретни лица.

Джон Смит, бивш директор на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, смята, че Русия е успяла да увеличи вноса си на западни стоки поради недостатъчно внимание към прилагането на санкциите. Той заяви, че борбата с избягването на ограниченията изисква постоянно наблюдение и бърза реакция, но през последните години приоритетите на правителството на САЩ са се изместили другаде.

Редактор "Екип на Петел",

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