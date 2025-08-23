Облачна събота с валежи в отделни райони

снимка: Булфото

В събота времето ще бъде предимно слънчево, на места с променлива облачност. В следобедните часове са възможни превалявания над южните части на страната, предава БГНЕС.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 27.

Над Черноморието също ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат около 27 градуса, температурата на морската вода е 26 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините сутринта ще бъде предимно слънчево. Краткотрайно заоблачаване ще има над Родопите, но дъжд не се очаква. Вятърът ще е силен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра - около 12.

