Облачно, но почти без валежи в петък

снимка: Булфото

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното.

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна и на отделни места в Източна България все още ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне и в равнините и котловините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 1°. Утре преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Ще бъде тихо, в Североизточна България със слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла до 8°-10° в Югозападна България, в София – около 8°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

