Облачно, валежи и студ в петък

През нощта срещу петък от североизток започналото увеличение на облачността ще продължи. Очакват се валежи от дъжд и сняг в Североизточна България, като ще има условия за поледици в Централна Северна България и в крайните североизточни райони.

През деня в петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд в Югоизточна България и от сняг северно от Стара планина, като по-силни ще са снеговалежите над Централна и Североизточна България. След обяд облачността над крайните североизточни райони ще се разкъса. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще започне понижение на температурите. Със застудяването валежите от дъжд в Горнотракийската низина за кратко ще преминат в мокър сняг. По проходите ще има условия и за поледици, предава meteobalkans.com.

Максималните температури ще бъдат между минус 4° и минус 2° северно от Стара планина, като най-студено ще бъде в крайните североизточни райони – до минус 5°С. Най-топло ще е южно от Стара планина и в района на Сандански – до 3–5°С. След обяд и там температурите бързо ще се понижат и ще станат отрицателни. Почти без валежи ще останат крайните югозападни райони.

Времето в София

През нощта срещу петък от североизток облачността ще се увеличава. Ще духа слаб източен вятър. Минималната температура ще бъде около минус 3°. През деня ще бъде облачно, а след обяд ще започнат валежи от дъжд и сняг. Максималните температури ще бъдат между плюс 1° и плюс 4°С.

Времето в планините

Облачността ще бъде променлива, с валежи от сняг в Централна Стара планина и Лудогорието. В планинските райони на Югозападна България през целия ден ще бъде предимно слънчево. След обяд и над Рила и Пирин ще започнат валежи от дъжд и сняг. В планините на Югозападна България вятърът през целия ден ще бъде от запад-югозапад, а в Централна Стара планина ще се ориентира от североизток и ще бъде силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра – около минус 5°С.

Времето по Черноморието

През целия ден ще преобладава облачно време. Дъжд и сняг ще вали по Северното Черноморие, като ще има условия и за поледици. Дъжд ще завали и по Южното Черноморие, а към края на деня за кратко ще премине и в сняг.

Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1–3° по северното крайбрежие до 7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Времето на Балканите

През централните части на полуострова се очакват валежи от дъжд и сняг, свързани с преминаващ студен атмосферен фронт. По-топло ще се задържи времето в Гърция и Западните Балкани.

