Облачно и дъжд в четвъртък

През нощта срещу четвъртък над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В Дунавската равнина ще има предимно ниска инверсионна облачност и на изолирани места ще превалява слаб сняг, а в Централна Северна България – дъжд, като ще се образуват поледици. По-значителни валежи от дъжд се очакват над Южна и Източна България, където заради понижението на температурите дъждът ще премине в сняг. В тези райони ще има условия и за поледици. Вятърът ще бъде слаб от запад, а в Източна България – от юг-югоизток, до умерен, допълва meteobalkans.com.

Минималните температури ще бъдат между минус 5°С и минус 2°С. По-високи ще са в Централна България – до плюс 2–3°С.

През деня в четвъртък около обяд валежите от югозапад ще започнат да спират, но над крайните северозападни райони ще завали дъжд и сняг, който заради ниските температури ще премине в сняг, като ще се образуват и поледици.

Максималните температури ще бъдат между минус 3°С и плюс 3°С в почти цялата страна, а на места в Югозападна България – до +5°С / +6°С.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък ще бъде предимно облачно със слаби валежи от сняг. Ще продължи да духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 4°С и минус 6°С. През деня ще остане облачно, като дневните температури ще бъдат между плюс 2°С и плюс 3°С.

Времето в планините

Ще бъде предимно облачно, с валежи от сняг в Рило-Родопската област. По проходите ще има условия за поледици. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°С, а на 2000 метра – около минус 5°С.

Времето по Черноморието

Ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, като ще има условия за поледици. През деня валежите ще спират. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между +2°С и +3°С. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Времето на Балканите

Нов циклон ще определя облачно и дъждовно време на Балканите.

