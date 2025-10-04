Облачно и дъждовно в събота

Снимка Булфото, архив

През нощта над страната ще преобладава значителна облачност, като на много места се очакват валежи от дъжд. По-високите полета на Западна и Централна България дъждът ще преминава в сняг, но с тенденция валежите ще спират. По-значителни ще са валежите в Централна Северна и крайните Североизточна България. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад и ще стихне. Вълнението по морето ще се задържи високо!

През деня в събота времето в страната ще се задържи облачно и дъждовен, особено в източните райони и в планините, предава meteobalkans.com.

Минималните температури ще са между 0° и 7°, а максималните ще достигат до 5°–11°, като по Черноморието и в югоизточните райони ще бъде малко по-топло.

Времето в София

През нощта срещу събота от югозапад валежите ще спират. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Ще застудее. Очакваните минимални ще са около 3-4°С. През деня ще е предимно но облачно, но без валежи. Дневните температури ще са между 5-8°С

Времето по планините

Ще е предимно облачно , ще превали и дъжд, ще има условия и за поледици, над 900–1100 метра – от сняг. Вятърът ще отслабне и ще духа от югозапад със средна сила. Температурите ще са около 4° на 1200 метра и около минус 1° на 2000 метра височина.

Времето по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде облачно и дъждовно, със слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще достигат 15°–16°. Морската вода остава сравнително топла – между 19° и 21°, а вълнението ще бъде около 3 бала.

Времето на Балканите

Очакваме да се стабилизира, и валежите да спрат. Облачността ще е променлива, а временни разкъсвания ще има в Гърция и Западните Балкани.

