Облачно и мъгливо през по-голямата част от деня, край морето - слънце

Снимка: Пиксабей

Днес през по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, а над планинските райони ще е предимно слънчево. Към края на деня ще се появи и усили вятърът от североизток. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще се задържи по-високо от средното за декември. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София – около 9, съобщават от НИМХ при БАН.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра – около 3.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11-12 градуса. Температурата на морската вода е 11-13. Вълнението на морето ще е 1 бал.

Слънцето в София изгрява в 7,52 ч. и залязва в 16,55 ч. Продължителност на деня: 9,03 ч. Луната в София изгрява в 7,39 ч. и залязва в 16,00 ч. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

В събота отново на много места ще има мъгла. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в неделя ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, предимно от дъжд и предимно слаби. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури в събота ще са около нулата, в неделя - от минус 2-0 градуса в югозападните райони до 6-7 градуса в крайните източни. Дневните слабо ще се понижават и в неделя ще са между 4 и 9 градуса.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!