Облачно и мъгливо ще е днес, ще продължи да вали на места

Снимка: Пиксабей

Днес в часовете преди обяд на места в котловините и поречията ще е мъгливо. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска облачност. След временно разкъсване и намаление на облачността, главно над югозападните и централните райони на страната, след обяд тя отново ще се увеличава и вплътнява и в Западна България ще започне да вали дъжд, съобщават от НИМХ при БАН. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Почти тихо. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3 и 8 градуса, за Южна - между 8 и 13 градуса, за София - около 9.

В планините ще бъде предимно облачно. Временни разкъсвания на облачността ще има над масивите в Западна България, но след обяд отново ще се заоблачи и ще завали дъжд, в местата над 1700 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 1.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9-11 градуса. Температурата на морската вода е 5-7 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,35 ч. и залязва в 17,46 ч. Продължителност на деня: 10,11 ч. Луната в София залязва в 9,32 ч. и изгрява в 23,02 ч. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!