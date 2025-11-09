Облачно и мъгливо в неделя

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя, времето ще е предимно облачно, мъгливо със слаби ръмежи над крайните източни и южни райони. Минималните температури ще бъдат между 5°С и 9°С. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и Лудогорието и умерен вятър от югоизток. До сутринта валежите почти навсякъде ще спрат.

През деня в неделя, около обяд, отново над Южна България ще започнат валежи от дъжд. По-значителни по количества ще са валежите в Югозападна и крайните южни райони, като на места не е изключено дори да прегърми. Почти без валежи ще бъде над останалата част от страната, с временни разкъсвания на облачността в Североизточна България и Северна Централна.

Ще духа слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 11°С и 16°С, допълва meteobalkans.com.

Времето в София

През нощта срещу неделя ще е предимно облачно. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в неделя, с прекъсвания, ще започнат нови валежи от слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат около 10-12°С. Ще духа слаб югоизточен вятър.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу неделя ще е предимно облачно и мъгливо. Очакват се и валежи от сняг, под 1600 м - от дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток - югоизток и ще се усили. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°С, на 2000 метра – около 0°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу неделя времето ще е предимно облачно. През деня в събота, с временни разкъсвания на облачността, но след 12 ч., ще превалява слаб до умерен дъжд, предимно по Южното Черноморие. Максималните температури ще са 12°-16°С. Температурата на морската вода е около 15-16°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на невисок циклон, разположен над централните и югозападни части от полуострова. На много места над Югозападна България и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.

