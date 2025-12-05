Облачно и мъгливо в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък над по-голямата част от страната времето ще се задържи предимно облачно. На много повече места в равнините ще се образува и мъгла. Валежи от дъжд се очакват над Западна и Южна България. Очакваните минимални стойности на температурите ще бъдат между 4°С и 6°С, а в котловините на Западна България, планинските райони и Предбалкана — до 2°–4°С. По-топло ще се задържи по Черноморието и източната част от Горнотракийската низина - до 7-9°С.

През деня в петък , над цялата страна времето ще бъде предимно облачно и мъгливо в Дунавската равнина, Софийското поле и Тракия. През деня след временно прекъсване, от югозапад ще започнат валежи, който до вечерта ще обхванат и цяла Западна и Южна Централна България. Ще духа слаб вятър от изток, а по Черноморието и от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 14°С. Районите с по-трайна мъгла - до 5°-8°С. Почти без валежи ще са източните райони от страната.

Времето в София

През нощта срещу петък времето ще бъде предимно облачно, а до сутринта ще се образуват и мъгли. Ще има и валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 4°С и 5°С. През деня в петък ще е предимно облачно, ще превали и слаб дъжд, като максималните температури ще достигнат до 8-9 °С.

Времето в планините

Времето в планините ще е облачно и мъгливо, а след обяд на места в масивите в Западна и Южна България ще превали дъжд, над 1500-1800 метра - сняг. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°С, на 2000 метра – около минус 2°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще е предимно облачно. През деня времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12°С и 14°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Западните Балканите ще бъдат под влияние на антициклон, ще започне и затопляне и стабилизиране на атмосферата. По същото време, част от южните и централни Балкани ще са под влияние на плитък циклон, там се очакват и валежи. Температурите ще се повишат, но сутрин ще е студено с температури близки до нулата.

