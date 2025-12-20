Облачно и мъгливо в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота над по-голямата част от страната ще преобладава разкъсана висока облачност. На места в Дунавската равнина и Тракия ще има и ниска слоеста облачност или мъгла.

Очакваните минимални температури ще бъдат между 1°С и 2°С, в котловините на Западна България, планинските райони, Предбалкана и крайните североизточни части. По-студено ще е над местата с мъгли от минус 2°С до минус 1°С. По-топло ще се задържи по Черноморието и северно от планините – до 5–6°С.

През деня в събота около водните басейни ще има условия за мъгли или ниска инверсионна облачност. Отново ще има и места с мъгли, особено около Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Мъгли ще се образуват и около Перник, Кюстендил и Благоевград. Максималните температури ще бъдат между 5°С и 8°С, а в районите северно от склоновете на Стара планина – до 9–10°С. По-хладно ще се задържи в местата с мъгли – до 2–3°С. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в Източна България – от североизток. След обяд по Черноморието ще завали и слаб дъжд.

Времето в София

През нощта срещу събота времето ще е предимно облачно, сутрин – мъгливо. Минималните температури ще са между минус 3°С и минус 2°С. През деня мъглата ще се разкъса и ще преобладава разкъсана висока облачност. Максималните температури ще достигнат 7–8°С. Ще духа слаб западен вятър.

Времето в планините

В планините времето ще бъде предимно слънчево над планините от Западна България и Западна Стара планина. Предимно облачно ще е в Централна Стара планина, Лудогорието и Странджа, като след обяд се очакват и слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°С, а на 2000 метра – около 2°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще бъде предимно облачно или с мъгли. През деня ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7°С и 10°С. Вълнението на морето ще е 1–2 бала, допълва meteobalkans.com.

Времето на Балканите

През следващите дни времето ще се задържи слънчево и топло, а в равнините – мъгливо. Ще има условия и за целодневни мъгли в Южна Румъния и Сърбия.

