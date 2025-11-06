Облачно и с валежи и в петък

снимка: Булфото

През следващото денонощие времето ще остане облачно и с валежи, на повече места в Северозападна България, а преди обяд и в Североизточна. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, в Източна България от североизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, максималните - между 11° и 16°, в София - около 12°.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15°-18°. Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 17 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 4 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 42 мин. и изгрява в 18 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

