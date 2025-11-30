Облачно и студено в неделя

снимка: Булфото

Облчно и студено ще е времето днес, утре декември започва с повече слънце. Ще вали дъжд на много места, но от запад на изток валежите постепенно ще спират.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър, от запад-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух.

Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 3 градуса.

Край морето ще е с променлива облачност. На брега термометрите ще се качат до 12°-13°, а сред вълните от 2-3 бала - до 16 градуса.

