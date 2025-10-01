Облачно и валежи в сряда

Снимка Булфото, архив

През нощта срещу сряда над почти цялата страна времето ще бъде предимно облачно. Ще духа слаб западен вятър. Минималните градуси ще бъдат между 3° и 9°C, по морето – малко по-високи, до 12–14°C. По-ниски стойности се очакват в планинските райони на Югозападна, Южна България – около 1–3°C. Ще има условия и за слани!

През деня в сряда над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Към края на деня от югозапад ще започнат валежи от дъжд, свързани с очаквания циклон!

Дневните температури в цялата страна ще са около 18-21°C.

Времето в София

През нощта срещу сряда времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър, предава meteobalkans.com.

Минималните температури ще бъдат между 5°С до 7°C. До обяд ще е с разкъсана облачност. След обяд облачността, ще се увеличава. Дневните температури ще са между 17°-18°C.

Времето в планините

Времето ще е предимно облачно, а след обяд и с валежи от дъжд. Над 1900 - 2000метра и от сняг. Валежите през следващите 72 часа ще са значителни, ще има и валежи от сняг и под 900 метра! Ще духа слаб до умерен югозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 3°.

Времето по Черноморието

Времето ще е предимно облачно, ще има и ръмежи. Дневните температури ще са между 18° и 19°С. Температурата на морската вода е между 17 и 20°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите

През следващите 72 часа, синоптичната обстановка на Балканите ще се усложнява, очакваме значителни валежи и преминаването на дълбок средиземноморски циклон.

