Облачно с превалявания след обяд по Черноморието

снимка Булфото

Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 26°.

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. На изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

Над Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно след обяд, ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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