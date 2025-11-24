Облачно ще е във вторник, но не се очакват валежи

Снимка: Пиксабей

През нощта облачността от запад ще започне да се увеличава и до сутринта ще обхване и централните райони от страната. Ще се задържи без валежи. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по-високи по Черноморието – между 8 и 11, в София – около 1 градус.

Утре над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София – около 12.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 2.

Над Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,30 ч и залязва в 16,57 ч. Продължителност на деня: 9,27 ч. Луната в София изгрява в 11,55 ч. и залязва в 21,08 ч. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

В средата на седмицата над Западна и Централна България ще бъде облачно, с валежи от дъжд, по-значителни в югозападната част от страната в четвъртък. С обръщане на вятъра от северозапад, ще нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Там облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка.

