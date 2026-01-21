Облачно в цялата страна в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Повече облаци се очакват в Дунавската равнина, като те ще са предимно ниска инверсионна облачност. В Дунавската равнина и Източна България ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Над останалата част от страната вятърът ще е предимно от юг-югозапад и ще бъде слаб.

Минималните температури ще бъдат между минус 7°С и минус 3°С. По-ниски ще са температурите по високите полета на Североизточна и Централна България – до минус 12–14°С. В Рила и Пирин ще е още по-студено – до минус 15–16°С.

През деня в сряда, около и след обяд, започналото от югозапад увеличение на облачността ще обхване почти цялата страна. След обяд и през нощта срещу четвъртък се очакват валежи от дъжд и сняг, като от сняг ще са валежите по високите полета на Южна Централна България и в планинските райони, а от дъжд – в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие. В Централна Северна България и Югоизточна България се очакват валежи от дъжд, като там ще има и по-висок риск от поледици!

Максималните температури ще бъдат между минус 3°С и плюс 3°С в почти цялата страна, а на места в Югозападна България – до +5°С / +6°С.

Времето в София

През нощта срещу сряда ще е предимно ясно. Ще продължи да духа слаб югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 4°С и минус 6°С. През деня ще е слънчево до обяд, а след обяд от запад облачността ще се увеличи. Валежи са малко вероятни. Дневните температури ще бъдат между плюс 2°С и плюс 3°С.

Времето в планините

Ще е предимно облачно, с валежи от сняг в Рило-Родопската област. По проходите ще има условия и за поледици. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°С, а на 2000 метра – около минус 5°С, допълва meteobalkans.com.

Времето по Черноморието

Ще е предимно облачно, а след обяд – с валежи от дъжд. През нощта срещу четвъртък по Южното и Северното Черноморие ще има условия и за поледици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между +2°С и +3°С. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Времето на Балканите

Нов циклон ще определя облачно и дъждовно време на Балканите.

