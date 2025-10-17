Облачно време в последния работен ден от седмицата, задава се и дъжд

Снимка: Пиксабей

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Временни разкъсвания на облачността ще има преди обяд над Североизточна България. Атмосферното налягане е по-високо от средното - слабо ще се понижи. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра надморска височина - от сняг. През нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 13 и 18 градуса, за София – около 13.

Над планините ще е облачно, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, на 2000 метра – около 3.

Над Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла и намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16 и 19 градуса. Температурата на морската вода е 17-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,42 ч. и залязва в 18,41 ч. Продължителност на деня: 10,59 ч. Луната в София изгрява в 3,24 ч. и залязва в 17 ч. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт.

В събота ще преобладава облачно време, на места все още с валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува относително по-студен въздух. В неделя още сутринта облачността над повечето райони от Северна България ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над Южна и североизточните райони; там на места все още ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне, но ще запази посоката си от северозапад. Температурите ще са с градус-два по-ниски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!