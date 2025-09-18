Облагородяват междублоково пространство до пазар "Чаталджа" във Варна

Пиксабей

Междублоковото пространство между бул. „Чаталджа“ и улиците „Цар Асен“, „Войнишка“ и „Драва Чех“ предстои да бъде облагородено. Това става ясно от обявената обществена поръчка за изпълнение на обекта.

Със сумата до 912 хил. лева без ДДС ще бъде направена рехабилитация на пътната мрежа, ще бъдат изградени алеи, подновени тротоари. Ще бъде изградена детска площадка за деца от 3 до 12 години, както и фитнес на открито. Според проекта ще бъде обособен и кът за отдих, пише "Морето".

Освен това ще бъде подобрено пътното отводняване и ще бъде извършено озеленяване. Предвидена е рехабилитация на съществуващите паркинги.

Финансирането се осигурява съгласно споразумение с МРРБ.

Срокът за изпълнение е до края на 2026 година.

