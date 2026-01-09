Облак като летяща чиния се появи в небето над България

Кадър Нова тв

В часовете преди обяд днес жителите и гостите на източните покрайнини на София имаха шанс да наблюдават уникален облак, наподобяващ „летяща чиния“. Много от очевидците сравниха зрелището с обект от чужда планета, което предизвика интерес и множество снимки в социалните мрежи, съобщава Нова телевизия.

Въпреки внушителния си вид, този тип облаци има напълно научно обяснение. Това е лещовиден облак, често наричан на латински altocumulus lenticularis. Те обикновено се наблюдават в районите с планински релеф, където силните ветрове на голяма височина се сблъскват с орографски образувания, като планини. Този процес оформя облака по специфичен, почти извънземен начин, наподобяващ дискова структура или „летяща чиния“.

Критичен фактор за формиране на лещовидни облаци са бурните ветрове на високата надморска височина. Днес, в петък, ветровете от запад-северозапад в планинския пояс около София достигаха от бурни до ураганни стойности. Тези условия значително благоприятстват развитието на лещовидни облачни системи.

Лещовидните облаци лесно могат да бъдат сбъркани с НЛО или други необичайни летящи обекти заради гладките си форми, ярко белия цвят и изолираното им присъствие на фона на синьото небе. За наблюдателите от земята те изглеждат мистериозно и често стават повод за спекулации и интерес от любителите на извънземни феномени.

Лещовидните облаци в небето над София са очарователно природно явление, което демонстрира влиянието на атмосферните процеси и релефа. Следващия път, когато забележите „летяща чиния“ в облаците, знайте – вероятно наблюдавате силата на природата в действие!