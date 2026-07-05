Облак от пепел над вулкана Етна наруши графика на полетите до летището в Катания

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Полетите до летището в Катания на остров Сицилия бяха нарушени заради големи количества вулканична пепел, изхвърлена от вулкана Етна, съобщи компанията, управляваща летището (SAC), цитирана от ДПА.

Въздушното пространство в района, засегнат от облака вулканична пепел, е затворено до 19 ч. местно време (20:00 ч. българско), съобщи компанията, като уточни, че до около 21 ч. на летището ще могат да кацат не повече от пет самолета на час, посочва БТА.

Операторът на летището призова пътниците да проверят статуса на полетите си, преди да тръгнат за аерогарата.

Според Националния институт по геофизика и вулканология на Италия (INGV) вулканът Етна е започнал да бълва пепел рано тази сутрин. Впоследствие вулканичната активност се е засилила и на около 1,5 км над вулкана се е образувал облак. Очаква се през следващите часове вятърът да отнесе облака в южна посока, казаха от института. Град Катания се намира непосредствено на юг от Етна.

Според информацията на сайта на летището в Катания редица полети са отменени, други имат закъснение, а част са пренасочени към летището в Палермо.

Редактор "Екип на Петел",

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