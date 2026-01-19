Пиксабей

Област Габрово е в предепидемична обстановка. Болните от грип и остри респираторни заболявания са се увеличили в края на миналата седмица.

За последния работен ден на миналата седмица е отчетен скок в заболеваемостта в Габровска област и средните стойности са предепидемични - 272 души на 10 000.

Данните показват, че най-уязвими са децата от 0 до 4 години, както и тези от 5 до 14години. За изследване в Националния център за заразни и паразитни болести са изпратени 11 клинични проби на пациенти от Габровска област. Всички те са положителни за грип А, предаде БНР.



Епидемичната обстановка ще прецени областният щаб за борба с грипа, който ще бъде свикан в следващите дни, посочи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Николай Пенчоков.

