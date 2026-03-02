Област Варна с най-високи нива на заболели от грип и ОРЗ в страната

Пиксабей

Област Варна е с най-високи нива на заболели от грип и ОРЗ в страната. Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести за изминалата седмица 168 на всеки 10 хил. души е заболеваемостта в областта.

За сравнение средната стойност за страната е 98 на 10 хил, а епидемия в областта бе обявена при стойност 230 на 10 хил., пише "Морето".

Според данните за изминалата седмица най-висока е заболеваемостта при децата. Във възрастовата група 0-4 години на 100 деца 8 са болни. В група 5-14 болни са 6 от 100 деца.

