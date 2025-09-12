Областите Варна и Бургас държат над 75 процента от туристическите приходи през юли

Пекселс

През юли 2025 г. местата за настаняване в България са реализирали над 6,1 милиона нощувки и са отчели приходи от 835 млн. лв., сочат данните на Националния статистически институт. От тях повече от 424 млн. лв. идват от чуждестранни туристи.

Морските области остават гръбнак на летния туризъм. Област Бургас е безспорният лидер – с над 3,1 млн. нощувки, повече от 612 хил. пренощували лица и приходи от 320,9 млн. лв. На второ място е област Варна, където са реализирани 1,36 млн. нощувки и над 147 млн. лв. приходи, а област Добрич е трета със 535 хил. нощувки и близо 49 млн. лв., пише "Морето".

Сред вътрешните региони се откроява София (столица), отчела 202 хил. нощувки и над 22 млн. лв. приходи.

В другия край на скалата са области като Търговище, Перник, Силистра и Разград, където броят на туристите е символичен – под 10 хил. нощувки за месеца.

Според анализа на данните, трите морски области – Бургас, Варна и Добрич – формират 85% от приходите в сектора през юли, което подчертава водещата роля на летния туризъм за българската икономика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!