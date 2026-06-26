Областна администрация-Варна: Морската вода в района на Офицерския плаж е безопасна

Снимка: Областна администрация-Варна

Бързата координация между институциите и своевременно предприетите действия, инициирани от областния управител Марио Смърков, доведоха до изясняване на ситуацията с качеството на морската вода в района на неохраняемия Офицерски плаж във Варна.

След установяването на завишени микробиологични показатели областният управител незабавно свика координационна среща с представители на всички компетентни институции - РЗИ - Варна, РИОСВ - Варна, „ВиК - Варна“, Община Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“. Целта беше да бъдат предприети незабавни действия, да се установят причините за отклонението и да се гарантира безопасността на гражданите и гостите на Варна, съобщават от пресцентъра на Областната администрация.

В изпълнение на набелязаните мерки Регионалната здравна инспекция - Варна извърши контролно пробовземане на 19.06.2026 г., приблизително 72 часа след установените на 16.06.2026 г. неблагоприятни резултати. Анализът на пробите показва отлично качество на водите за къпане, като отчетените стойности са 61 MPN/100 ml за Escherichia coli и 30 MPN/100 ml за чревни ентерококи - значително под нормативно допустимите стойности.

В същото време РЗИ подчертава, че този резултат не отменя необходимостта от задълбочен анализ на причините за регистрираното по-рано замърсяване.

Успоредно с това експерти на РИОСВ - Варна извършиха проверки на повърхностния воден обект Шокъров канал, който беше определен като основен предполагаем източник на замърсяването. Проверката беше извършена в пиковите вечерни часове, когато натоварването на системата е най-голямо. Не бяха установени нарушения или нерегламентирани зауствания, а системата е функционирала в рамките на своя капацитет.

Експертите споделят, че подобни единични и краткотрайни отклонения в микробиологичните показатели могат да се наблюдават след интензивни валежи, добавят още от Областната администрация. Причината е, че отводнителната система на Варна е смесен тип, при който дъждовните и битовите води се отвеждат по обща канализационна мрежа. При екстремни валежи това може временно да повлияе върху качеството на морската вода в отделни участъци, без да е налице трайно замърсяване.

Според институциите обаче е необходимо да бъдат предприети дългосрочни мерки за трайно решаване на проблема, които да бъдат инициирани и координирани от Община Варна в партньорство с компетентните държавни институции и оператора на ВиК системата.

„Най-важното е, че институциите реагираха незабавно, работиха съвместно и провериха всички възможни източници на риска. Контролните резултати и официалното становище на РЗИ потвърждават, че към момента качеството на морската вода е в норма и предприетите действия са били навременни и ефективни. Ще продължим да следим ситуацията, защото общественото здраве и безопасността на гражданите остават наш основен приоритет“, заяви областният управител Марио Смърков.

Редактор "Екип на Петел",

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