Областният на Бургас: Няма замърсяване от кораба, хората да се спокойни

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Можем да успокоим хората, няма данни за екологична катастрофа, това каза по Нова нюз областният управител на Бургас Владимир Крумов. Той добави, че окончателните резултати от направената проверка за евентуален теч от кораба „Кайрос” ще са готови след три дни, но вече може да се каже, че няма разлив на петролни продукти.

„Това, че на кораба не светят лампите, не значи, че има теч”, каза Крумов за обстановката около заседналия танкер в отговор на притесненията на местни рибари.

Областният управител каза също, че няма информация за капитана на кораба и дали той още е на борда. Компанията собственик е поела ангажимент за екипажа на „Кайрос”, а застрахователят на танкера вече се е свързал с Пристанище Бургас.

