Областният на Сливен: Твърдението, че съм с „отнета шофьорска книжка” е абсолютно и категорично невярно!

Невярна информация, спусната от политически опоненти. Така новоназначеният областен управител на Сливен Михаил Кашеров коментира появилите се в публичното пространство данни, че е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние, пише Блиц

"Твърдението, че съм с „отнета шофьорска книжка” е абсолютно и категорично невярно! Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия", посочва Кашеров в публикация в личната си фесбук страница.

Ето и цялата му позиция без редакторска намеса:

Уважаем приятели, колеги и съмишленици,

Искам категорично да заявя, че в момента върви абсолютно невярна информация за мен в медийното пространство, предполагам спусната от мои политически опоненти.

Твърдението, че съм с „отнета шофьорска книжка” е абсолютно и категорично НЕВЯРНО! Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не ми е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия.

За да онагледя своето твърдение предоставям и снимка от действащата ми шофьорска книжка издадена във ФРГ, с валидност до 2040г., спазвайки директивите за уседналост на ЕС, тъй като последните 14 години съм живял на територията на ФРГ.

Немската шофьорска книжка на назначеният за областен управител на Сливен Михаил Кашеров е била отнета за четири месеца, сочи справка от Федерална Република Германия, изискана от ОД МВР-Сливен и представена по дело в Административен съд - Сливен, във връзка с молбата на Кашеров през ноември 2024 г. да му бъде издадена българска шофьорска книжка.

МВР отхвърля искането с аргументите: "М. К. има наложени ограничения над издаденото му от компетентните н. власти СУМПС, което, въпреки срока на лишаване от 4 месеца, не става валидно и не му дава право да управлява МПС.

Отделно от това, към датата на подаване на заявлението молителят не отговарял и на условието за пребиваване за повече от 185 дни на територията на Република България, като лицето има установено обичайно пребиваване в друга страна – членка на ЕС".

Оказва се, че книжката му е отнета от немските власти, заради каране на електрическа тротинетка в нетрезво състояние, до месец юли 2024 г. и не само - документът е бил изтекъл.

В делото се казва: "М. Д. К. не притежава валидно г. свидетелство за управление на МПС. Представил и Известие до Федерална служба за товарен транспорт, съгласно чието съдържание, на 08.11.2023 г. К. е о. от Районен съд – Г.с временно отнемане на картата за квалификация на водач за преднамерено шофиране в н. състояние на електрическа тротинетка, с продължителност на отнемането до 07.07.2024 г. (за 4 месеца).

От представените документи от г. власти се установява още, че притежаваното от К. СУМПС в [държава] № **********/06.05.2020 г. е с изтекла на 03.04.2024 г. валидност".

На тази база Пътна полиция отказва на Кашеров да поднови българския му документ и той обжалва в Административен съд.

Полицията прилага пред съда справка от ГДНП, направена с Германия, която гласи: "В това решение е цитирано приобщено по преписката писмо от ГДНП, с приложено към същото такова, издадено от задграничен представител на МВР във [държава] . Съгласно съдържанието на последното (касаещо информация досежно М. К.), на 03.04.2024 г. съдът в гр. Г.е отнел СУМПС на К. за шофиране в н. състояние, с наложена глоба, отнемане на свидетелството и забрана за управление на МПС за срок от 4 месеца – до 07.07.2024 г.

В писмото е указано още, че за да получи нова шофьорска книжка в [държава] , К. трябва да докаже, че е бил в. в продължение на поне една година и да представи психологически и медицински доклад. От този документ се установява още, че М. К. е вписан в Централния регистър на правоспособността за управление на МПС с отрицателна информация до 03.04.2039 г."

Назначеният за областен управител е извадил немска книжка през 2025 г., което означава, че е имал уседналост, както той пояснява. По данни от ФРГ е трябвало и да предостави медицински и психологически доклад. Делото в Административен съд, което той също печели би трябвало да послужи като аргумент за подновяването на българската шофьорска книжка, но Кашеров не показва такава.

