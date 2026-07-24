Областният на Смолян отмени прекратяването на бедственото положение за свлачището край Пампорово

кадър: бТВ, архив

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов отмени заповедта на кмета на община Смолян Николай Мелемов, с която на 16 юли беше прекратено обявеното бедствено положение заради свлачището по пътя Смолян – Пампорово, съобщи областният управител.

Заповедта е от днес, а производството е образувано след постъпили искания от групата общински съветници „Нашият Смолян“, Европейския център за транспортни политики и Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, предаде БТА.

Георги Пепеланов посочи, че е изискал от Община Смолян цялата административна преписка по издаването на заповедта в тридневен срок, но тя не е била изпратена в указания срок. „В Областна администрация – Смолян не е постъпвала и самата заповед на кмета, въпреки че в нея е разпоредено тя незабавно да бъде сведена до знанието на всички държавни органи, включително и на областния управител. Липсва и информация кога и по какъв начин е била разгласена чрез средствата за масово осведомяване“, каза областният управител Георги Пепеланов.

Според Пепеланов заповедта на кмета е незаконосъобразна, тъй като е издадена при неправилно посочено правно основание и без необходимите фактически мотиви. Административният акт не съдържа и необходимите фактически основания, които да доказват отпадането на обстоятелствата, наложили обявяването на бедственото положение. Не е ясно въз основа на какви експертни заключения е прието, че бедствието е овладяно, както и защо именно 16 юли е определен за дата на неговата отмяна.

Към момента не е налице нито едно от условията, предвидени в първоначалната заповед за прекратяване на бедственото положение. Няма категорични експертни заключения за окончателно стабилизиране и овладяване на свлачищните процеси. Напротив – свлачището продължава да е активно, засегнатият пътен участък остава затворен за движение, а водонасищането на склона продължава и съществува риск от разширяване на свлачищната деформация, посочи областният управител.

Активното свлачище създава опасност за съществуващ резервоар за питейна вода с вместимост 1000 кубически метра, който захранва с вода района на „Райковски ливади“, курортен комплекс Пампорово и село Левочево. Газопроводът в района остава прекъснат и аварийното газоснабдяване все още не е възстановено.

С оглед на тези обстоятелства областният управител отменя заповедта, като допуска предварително изпълнение на решението с мотив, че това е необходимо за защита на живота и здравето на гражданите, за продължаване на аварийно-възстановителните дейности и за възстановяване на засегнатия пътен участък, който осигурява достъп до курортен комплекс Пампорово.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Смолян в 14-дневен срок, като допуснатото предварително изпълнение не се спира от евентуално обжалване.

Редактор "Екип на Петел",

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