Областният управител и председателят на РИК ще работят за честни и прозрачни избори във Варна

Снимка ОДМВР - Варна

Хората, от които зависи изборите във Варна да преминат честно, с първо изявление.

Областният управител Атанас Михов и председателят на Районната избирателна комисия – Варна Велин Жеков заявиха по време на съвместен брифинг, че ще работят в тясно взаимодействие за провеждането на честни и прозрачни избори.

Атанас Михов подчерта, че доверието на гражданите в изборния процес и в институциите зависи от стриктното спазване на принципите на законност, безпристрастност и професионализъм. Той посочи, че областната администрация ще си сътрудничи с всички отговорни институции, както и с гражданите, при пълна прозрачност на действията си, информира Радио Варна.

От своя страна Велин Жеков благодари за създадените от областната администрация добри условия за работа на членовете на РИК. Той подчерта, че както и досега, приоритет в подготовката за вота ще бъде обучението на членовете на секционните избирателни комисии (СИК).

От понеделник комисията започва приемането на документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите.

