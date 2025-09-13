Областният управител на Плевен: Пробите от ВиК излязоха, водата е годна за питейно-битови нужди

кадър: Бтв

„Идеята ни е да увеличим периода, в който имаме вода. Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, но с малки стъпки се надявам нещата да се случат по-бързо. Не ни достигат около 200-250 литра в секунда, които могат да осигурят 24-часово водоснабдяване. Сега вода пред делничните дни има от 6 до 9 ч. и вечер от 19 до 22 ч. С малките стъпки нещата се получават, не е с магическа пръчка да се случат. Надявам се на търпение“, каза областният управител на Плевен Мартин Мачев в предаването „Тази събота“.

По думите му проблемите са и от довеждащия водопровод, и от инфраструктурната мрежа в града, която предстои да бъде подменена.

„Това ще стане поетапно, няма изведнъж всички улици в града да бъдат разкопани, а поетапно и ще бъде сменена водопроводната мрежа“, каза Мачев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!