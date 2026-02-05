Областният управител на Русе: На този етап няма опасност от трансгранично замърсяване на Дунав

Снимка: Областна администрация - Русе

Няма опасност на този етап от замърсяване на българския участък на река Дунав след частичното потъване на баржа край бреговете на Гюргево през вчерашния ден, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, който е в постоянен контакт с българските и румънските власти. Той и заместник областният управител Георги Георгиев следят непрекъснато ситуацията и при евентуален риск са в готовност да сформират кризисен щаб с цел предприемане на допълнителни мерки.

Георгиев обясни, че става дума за отдавна повредена баржа, която от 5 години не е в движение. Той поясни, че инцидентът е станал в акваторията на пристанището и е бил локализиран веднага. Въпреки това вече са предприети превантивни мерки и от българска страна, съобщават от Областната администрация в Русе.

Главна дирекция „Аварийно спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са изпратили екипи по река Дунав в района на речен км. 490 и надолу по течението. Целта е чрез дрон да се извърши наблюдение в българската акватория на реката. По-късно през деня съвместно с Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе с гранично-полицейски кораб ще се направи подробен оглед на българския участък на реката за евентуални замърсявания.

По данни на Национална администрация „Румънски води“ и изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, вчера е било регистрирано замърсяване с нефт по река Дунав в района на Стария плаж на Гюргево след частично потъване на баржа. За щастие, в момента на инцидента на борда не е имало екипаж. Местните власти са се намесили своевременно, за да ограничат замърсяването, което засега е само на територията на пристанището.

Екип на Службата за управление на водите на Гюргево е разпръснал абсорбиращ материал за разливи и е направил бонови заграждения. Очаква се в Гюргево да пристигне и екип от водолази от Констанца, който ще се опита да предотврати цялостното потъване на плавателния съд. На място са направени и измервания на качеството на водата. Местните власти съобщават, че след инцидента на повърхността на водата се е появил нефтен филм, но не е открита миризма на гориво. Докато не станат известни резултатите, секторът остава под постоянно наблюдение, за да не се разпространи замърсяването по река Дунав.

