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Областният управител на София стопира преименуването на парка "Заимов".

Йовелина Тихова върна за ново разглеждане в Столичния общински съвет (СОС) доклада, с който се възстановява името на парк "Оборище", след като бе преименуван от парк "Ген. Владимир Заимов", съобщиха от пресцентъра на Съвета.

"С оглед правомощията ми, свързани с осигуряване спазването на законност на територията на областта и упражняването на контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местно самоуправление и местна администрация, връщам решение № 406, прието на заседание на СОС, проведено на 28 май", пише в заповедта на областния управител.

В мотивите си областният управител посочва, че е допуснато нарушение на процедурата, описана в Наредба на СОС за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, допълва БТА. Общински обекти и обекти с общинско значение се преименуват, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост, или при установяване на съществуващи еднакви или дублетни наименования на улици, булеварди или площади, както и обекти с цифрова номерация. Не е ясно по коя от посочените хипотези в чл. 4, ал. 2 от Наредбата е взето решението на СОС, което е нарушение на конкретната правна норма.

Новината коментира във Фейсбук" и общинският съветник Ваня Григорова. "Правителството на "Прогресивна България" в лицето на областния управител на София върна решението за преименуване на парк Заимов и даде втори шанс на общинските съветници! На следващата сесия след две седмици ще преброим родолюбците и петроханците", написа Григорова с социалната мрежа.

Столичният парк "Заимов", кръстен на ген. Владимир Заимов, вече ще се казва "Оборище". Това съобщи на 28 май един от вносителите на одобреното днес в СО предложение - общинският съветник от "Синя София" Иван Сотиров. "Така паркът си връща името, което носеше в периода 1998-2007 г.", добави тогава той.

Решението на Столичния общински съвет беше прието с 25 гласа "За", 14 гласа "Против" и 8 "Въздържали се". 14 общински съветника бяха в залата, но не взеха участие в гласуването.

"Днес една дълга битка за защита на националното ни достойнство и историческата справедливост се увенча с успех. Столичният общински съвет прие решение, с което възстановихме името на парк "Оборище", който през 2007 година беше именуван на името на осъдения и екзекутиран за шпионаж в полза на Съветския съюз ген. Владимир Заимов", написа Сотиров във "Фейсбук".

Той определи като "позорно", че са се намерили общински съветници, основно от БСП и "Възраждане", "които точно в годината, в която честваме 150-годишнината от Априлското въстание застанаха срещу решението парка да носи името на Оборищенското събрание, известно още като първото българско народно събрание".

Владимир Заимов е блестящ военен стратег, участник във войните за национално обединение (1912 - 1918). Генералът е уволнен от армията заради своя антимонархизъм. Когато започва Втората световна война той подпомога руснаците с разузнавателна информация, тъй като е против влизането на страната ни в Тристранния пакт с Хитлер.

Арестуван е, осъден на смърт на 1 юни 1942 година, а присъдата му е изпълнена още същия ден. "Умирам за България!", са предсмъртните му думи. Радио "Москва" предава в деня на разстрела "Българи, на колене! Днес е разстрелян генерал Владимир Заимов". В знак на почит към него артилерията по целия Източен фронт спира огъня в течение на 1 минута, пише dir.bg.

Според вносителя на предложението за това паркът да не носи неговото име - общинският съветник от "Синя България" Иван Сотиров, "истината е, че о.з. ген. Владимир Заимов се поставя в услуга на съветското разузнаване още през януари 1939г. и работи за него под псевдонима "Азорский". Според Сотиров генералът е сътрудничел на съюзник на Хитлер две години преди страната ни да се присъедини към пакта.

Редактор "Екип на Петел",

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