Областният управител на Софийска област: Още в понеделник незабавно подавам оставка

Още в понеделник, вместо да чакам благоразположението ви, незабавно подавам оставка като областен управител на Софийска област. Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов.

„Аз и близките ми не сме “с отпаднала необходимост”, посочва той. „Аз и близките ми нямаме нужда и цял вицепремиер да се грижи за “човешкото ни развитие и еволюцията ни”, отбелязва Димитров, допълват Вести бг.

„Благодаря на премиера Андрей Гюров за възможността да участвам в неговия екип и не само да организираме най-честните и прозрачни избори, а и да свършим или придвижим напред важни за хората на Софийска област проекти и задачи, освен рутинните задължения. Това е нещо, от което изпитвам професионално удовлетворение, въпреки че остана много работа за вършене“, заявява Иван Димитров.

