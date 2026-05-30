Областният управител на Стара Загора: Ситуацията с пожара е напълно овладяна

Снимка: Булфото

Ситуацията с пожара край Стара Загора е напълно овладяна. Това съобщи пред БТА областният управител доц. Калоян Дамянов. Той посочи, че на място работят осем екипа от пожарникари и пожарни автомобили. „Активирани са екипи от няколко общини от област Стара Загора – именно Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан. Те ще работят през цялата нощ, като очакваме сутринта да имаме напълно ясна картина“, каза областният управител.

Той посочи, че пожарът не се разраства, а е напълно е локализиран. Няма пострадали и засегнати. Дамянов заяви, че по данни на Регионалната инспекция по околната среда и водите няма сериозно нарушение на качеството на атмосферния въздух. „Няма почти никакви завишения на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишение, но то е в рамките на нормалното. Така че смятам, че ще бъде овладяна ситуацията“, каза още областният управител.

Той обясни, че в горят бали с отпадъци, които са рециклирани. „Една част от тези отпадъци са пластмаси и поради тази причина се вижда този дим. Предполагам, че през цялата вечер ще се работи от колегите от пожарната и съответно ще имаме резултати сутринта“, коментира още областният управител. И допълни, че няма опасност за населението. „В момента се облива, правят се съответните просеки. Очаква се тежка товарна машина от Пловдив, която всеки момент ще дойде, за да може допълнително да се сепарират съответно отпадъците“, обясни Дамянов.

Сигнал за пожара е получен в 16:15 ч., а областният управител Калоян Дамянов предупреди гражданите, живеещи в района на пожара в Стара Загора, да затворят плътно прозорците и да не излизат.

