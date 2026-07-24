Областният управител на Варна: Проверките в Морската градина продължават

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Варна все още няма актуализиран Генерален план за организация на движението, въпреки че последният действащ документ е с изтекъл срок. Липсата му затруднява решаването на конкретни проблеми с пътната безопасност, включително сигнали на граждани за рискови участъци в града. Това коментира областният управител Марио Смърков в ефира на Радио Варна.

По думите на Смърков казусът е станал особено видим по време на заседание на Областната комисия по безопасност на движението, когато са били разглеждани множество преписки по сигнали на граждани. Общото между тях, според областния управител, е липсата на адекватно регулиране на движението в посочените като рискови места. „Това става единствено и само с актуализиран генерален план за организация на движението“, заяви той и уточни, че е отправил писмено запитване до Община Варна за наличието и актуализацията на документа.

Смърков посочи, че последният опит за актуализация е бил през 2023 година, но не е приключил успешно. Според публично налични данни срокът на предишния план е изтекъл през април 2023 г., а през 2024 г. Административният съд във Варна е обявил за нищожно решение на Общинския съвет, с което е одобрен окончателен проект за актуализация в обжалвани части, тъй като компетентен да одобри такъв проект е кметът на общината, а не Общинският съвет.

Областният управител сравни Общия устройствен план с „костната система“ на града, а генералния план за организация на движението — с „нервната система“. По думите му именно чрез този документ се определят улици, кръстовища, знаци, еднопосочни улици, пешеходни пътеки и други елементи, които трябва да гарантират безопасност за всички участници в движението.

Той припомни, че Общият устройствен план на Варна е от 2012 година и е със срок на действие 20 години — до 2032 г. Според Смърков развитието на града, засиленото строителство, увеличаването на населението и на броя моторни превозни средства изискват актуална организация на движението.

На въпрос дали казусът с генералния план има връзка със споровете около Алея Първа, Смърков заяви, че според информацията, с която разполага, крайбрежната алея, Морската градина и местност „Салтанат“ не са включени в актуализирания проект на плана. По думите му, за тези зони не се търси цялостно решение как да бъде организирано движението.

Областният управител подчерта, че според експертно становище крайбрежната алея представлява улица и регулирането на движението по нея е отговорност на кмета на общината. Той припомни и своя заповед от 2023 година, с която е отменена предходна заповед на областния управител, регулираща движението по алеята. Според него настоящото ограничение за автомобили остава в сила до издаване на заповед от кмета.

Марио Смърковкоментира и състоянието на ВиК инфраструктурата в южните части на Варна. Като председател на ВиК асоциацията областният управител е поставил въпроса дали в инвестиционната програма на дружеството има предвидени средства за водоснабдяване и канализация в районите, към които има засилен инвеститорски интерес. От отговорите, които е получил, станало ясно, че нито ВиК операторът, нито общината разполагат към момента с необходимия финансов ресурс или с яснота откъде той може да бъде осигурен. Публични съобщения от заседанието на Асоциацията по ВиК също посочват, че инвестиционната програма за 2026 г. е приета, но без заложени средства за подобряване на водоснабдяването и канализацията в южната част на града.

Смърков даде пример с район в южната част на Варна, където голям брой граждани са останали без вода за повече от 24 часа. Според него проблемът е двустранен — от една страна новото строителство не винаги е съобразено с изискванията на ВиК, а от друга капацитетът на съществуващата мрежа е недостатъчен.

По повод проверките за собствеността и ползването на имоти в Морската градина и местност „Салтанат“, Смърков припомни, че инициативата е започнала още през 2022 година, когато със заповед е била сформирана комисия с представители на областната администрация и Община Варна. По думите му проверките са установили множество незаконно поставени преместваеми обекти и заграждения, които са били търпени с години.

През 2025 година междуведомствена работна група отново извърши огледи на имоти държавна собственост в Приморския парк и местност „Салтанат“, като публично оповестените резултати сочат установени преместваеми обекти, приобщени части от държавни имоти и ограничен достъп чрез огради или портални врати. Смърков заяви, че проверките ще продължат регулярно, а областната администрация ще следи сроковете и ще настоява при констатирани нарушения общината да предприема действия по премахване на обектите и търсене на обезщетения, когато има основание за това.

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